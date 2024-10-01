تفاصيل لقاء رئيس الطائفة الإنجيلية وشيخ الأزهر الشريف..شاهد

التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، اليوم الثلاثاء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال زيارته لمقر الأزهر بصحبة وفدًا من مجلس كنائس جنوب إفريقيا وممثلي الكنائس الأمريكية، برئاسة الدكتورة القس ماي إليس كانون، المديرة التنفيذية لمنظمة "كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط".

تكون الوفد الزائر من الأسقف مالوسي مبوملوانا، الأمين العام لمجلس كنائس جنوب إفريقيا، والأسقف سيثيمبيلي سيبوكا، رئيس اتحاد الأساقفة الكاثوليك في جنوب إفريقيا، والقس خضر اليتيم، المدير التنفيذي للخدمة والعدالة في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية بأمريكا، والسيدة بوليلوا نوبوزوي نغوانا، رئيسة العمليات لمجلس كنائس جنوب إفريقيا. كما شاركت في اللقاء الأستاذة سميرة لوقا، رئيس قطاع أول للحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره للدور العظيم الذي يلعبه شيخ الأزهر في تعزيز الحوار. وأوضح زكي: "إن رسالتنا كقادة دينيين هي الدعوة إلى السلام والتسامح، والعمل معًا من أجل إنهاء الظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، نحن نؤمن بأن التعاون بين جميع الأديان هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل".

وأضاف زكي: "إننا نعيش في وقت يتطلب منا جميعًا التضامن والتكاتف لنكون صوتًا للعدالة. كما نؤكد على ضرورة التواصل المستمر بين القيادات الدينية في العالم، لأن هذه القضايا تؤثر على الإنسانية جمعاء".

وخلال كلمته، أكد فضيلة الإمام الأكبر على قوة العلاقات مع رئيس الطائفة الإنجيلية، مشيراً أن قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تمثل تحديًا حقيقيًّا أمام الجميع، وأضاف: "الدماء التي أريقت لا يمكن تجاهلها، وعلينا اليوم أن نتحمل مسؤولياتنا المشتركة كقادة دينيين لتحقيق العدالة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من سياسات الاحتلال والتشريد".

كما أشار إلى أهمية القيادات الدينية ودورها الكبير في الضغط على المجتمع الدولي لإنهاء معاناة الفلسطينيين. وأضاف: "إن التوصل إلى سلام عادل يتطلب تعاون الجميع لحشد جهودهم لوقف العدوان الإسرائيلي والظلم الواقع على الفلسطينيين."