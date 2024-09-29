الهيئة الإنجيلية تنظم ورشة عمل لتعزيز الحقوق الصحية لذوى الإعاقة

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية، تدريبا جديدا للعاملين بالمؤسسات الإعلامية لتعزيز الحقوق الصحية لذوى الإعاقة، واستمرت فعاليات اللقاء على مدار يومين تخللهما إقامة ورش عمل واستعراض لبعض القضايا والموضوعات الصحية الخاصة بهم.

وشارك فى اللقاء الأستاذ حسام الدين الأمير المستشار الإعلامى للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ولاعب منتخب مصر للبوتشيا «محمود نبوى» ممثل المنتدى المصرى لحقوق ذوى الإعاقة، وأعضاء من الجمعيات الأهلية الخاصة بمجال ذوى الإعاقة، ومجموعة من الصحفيين.

وشاركت «الوفد» فى ورشة عمل وتدريب العاملين بالمؤسسات الإعلامية لتعزيز الحقوق الصحية لذوى الإعاقة، كنشاط مجتمعى جديد تقوم به الهيئة القبطية الإنجيلية فى إطار تحقيق مساعى المساعدة لأبناء المجتمع المصرى من خلال عرض كافة القضايا التى تواجههم ومناقشتها بصورة واضحة والبحث عن حلول فعالة لدمج ذوى الإعاقة بالمجتمع، وتعزيز الحصول على حقوقهم الصحية انطلاقاً من تشجيع الدولة المصرية والدور القوى التى تلعبه من أجل توفير كل السبل اللازمة كى يحصلوا على جميع حقوقهم من خلال تنظيم المبادرات والتشريعات والتوجيهات الرئاسية.

وألقى الأستاذ أحمد قشقوش محاضرات متنوعة فى اليوم الأول من التدريب، واستهل اللقاء بمحاضرة حول «استكشاف القيم والاتجاهات»، ومحاضرة عن «مفاهيم الصحة الإنجابية لذوى الإعاقة»، ومحاضرة بعنوان «الوصم والتمييز لذوى الإعاقة»، واختُتم اليوم الأول بـ«دور الإعلام فى نشر ثقافة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة»، وفى اليوم التالى من التدريب ألقت الدكتور نهلة المدنى، محاضرة حول كيفية تضمين مفهوم عناصر الصحة الإنجابية للأشخاص ذوى الإعاقة فى وسائل الإعلام وتأثيرها على الجمهور المستهدف.

وبدورها تقوم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية برعاية الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة، على تنظيم اللقاءات والمبادرات وورش العمل التى تستعرض فيها أبرز المشكلات التى تواجه ذوى الإعاقة، والوصول إلى حلول يمكن أن تساهم فى زيادة الوعى بحقوقهم الصحية ودمجهم داخل المجتمع.