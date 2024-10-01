1.8 % تراجعاً في معدل التضخم بمنطقة اليورو فى سبتمبر

أظهرت بيانات المكتب الأوروبي للإحصاءات "اليوروستات" اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم في منطقة اليورو سجل 1.8% في سبتمبر الماضي؛ وهو ما يقل عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وذكرت البيانات الأولية ليوروستات - بحسب ما أوردته شبكة (سي.إن.بي.سي.) الأمريكية - أن تلك النسبة توافقت مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آرائهم سابقا بعد أن وصل التضخم السنوي إلى أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات عند 2.2% في أغسطس الماضي.

انخفاض معدل التضخم فى منطقة اليورو إلى 1.8% فى سبتمبر

أما معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ الأكثر تقلبًا؛ فقد جاء عند 2.7%، وكان من المتوقع أن يبقى دون تغيير عن قراءة أغسطس البالغة 2.8%.

كما انخفض معدل التضخم في قطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى 4% في سبتمبر الماضي، مقابل 4.1% في أغسطس، وفق للبيانات.

تأتي هذه الأرقام بعد أن انخفض التضخم في سبتمبر الماضي دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في عدة اقتصادات رئيسية داخل منطقة اليورو بما في ذلك فرنسا وألمانيا.

وبدورها، قالت كبيرة الاقتصاديين في أوروبا لدى شركة كابيتال إيكونوميكس فرانزيسكا بالمز: "في حين قد يحدث انتعاش مؤقت في التضخم خلال الأشهر المقبلة، من المحتمل أن يظل المعدل الرئيسي أقل من 2% خلال العام المقبل".

أما عن خطوات البنك المركزي الأوروبي القادمة، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، أمس الاثنين إن صانعي السياسات أصبحوا أكثر ثقة بشأن عودة التضخم إلى هدف 2%.

وأضافت: "بالنظر إلى المستقبل، قد يرتفع التضخم مؤقتًا في الربع الرابع من هذا العام مع تلاشي الانخفاضات الحادة السابقة في أسعار الطاقة من المعدلات السنوية، لكن التطورات الأخيرة تعزز ثقتنا بأن التضخم سيعود إلى الهدف في الوقت المناسب"، وذلك خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي.

وأضافت لاجارد إلى أن البنك المركزي سيأخذ ذلك في الاعتبار خلال اجتماع سياسته النقدية القادم في أكتوبر ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي في 17 أكتوبر.