سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

ننشر سعر اليورو الأوروبي في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 1-10-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

54.01 جنيه للشراء

54.12 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

53.70 جنيه للشراء

53.88 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

53.70 جنيه للشراء

53.88 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

53.68 جنيه للشراء

53.88 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

53.70 جنيه للشراء

53.89 جنيه للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الإسلامى

53.70 جنيه للشراء

53.88 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

53.69 جنيه للشراء

53.87 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

53.70 جنيه للشراء

53.88 جنيه للبيع

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن اقتصاد الولايات المتحدة مستعدا لتباطؤ التضخم بشكل أكبر متجها نحو هدف صناع السياسات، مما سيفتح الباب أمام المركزي الأمريكي للمزيد من خفض أسعار الفائدة والوصول بمرور الوقت إلى مستوى محايد.

يأتي خطاب باول بعد أكثر من أسبوع من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو ما يمثل أول خفض له منذ عام 2020. وقد تم اتخاذ هذه الخطوة استجابة لانخفاض التضخم.

ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، مما يوفر بعض الراحة للأسر قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر - حيث يعمل الاحتياطي الفيدرالي بشكل مستقل عن الإدارة السياسية الأمريكية.

قال باول في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال في تينيسي: "كان الانكماش في الأسعار واسع النطاق، وتشير البيانات الأخيرة إلى مزيد من التقدم نحو العودة المستدامة إلى مستهدف التضخم عند 2 بالمئة".

وأضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي: "الظروف الاقتصادية الأوسع نطاقًا تمهد أيضًا لمزيد من الانكماش في الأسعار". وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة من وزراة التجارة الأمريكية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس يركز عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس تكلفة السلع والخدمات في الاقتصاد الأميركي، قد تباطأ إلى 0.1 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، بأقل من التوقعات البالغة 0.2 بالمئة.