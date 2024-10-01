آخر موعد للتقدم على 950 فرصة عمل لشباب القاهرة

الفرصة الأخيرة..

أعلنت وزارة العمل، أن اليوم الثلاثاء الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٤، آخر موعد للتقديم للحصول على 950 فرصة عمل لشباب محافظة القاهرة ، بالتنسيق والتعاون مع 12 شركة من شركات القطاع الخاص ، والتي جرى الإعلان عنها منذ أسبوعين، في إطار مُشاركة الوزارة، ومديرياتها بالمحافظات في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وذلك بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى.

يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة برئاسة هبة أحمد ، للشباب من سن 18 إلى 45 سنة من حملة جميع المؤهلات.. وسيتم تحديد موعد المقابلات والإعلان عنه ، حيث سجل حتى اليوم ١٣٢٧ شاباً من الراغبين فى الالتحاق بتلك الفرص ، وذلك في إطار جهود المديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية فيما يخص توفير فرص العمل ، وتطوير منظومة التدريب المهني ، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وقال أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، إن تلك الفرص تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات ، والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية أن تلك الفرص جرى توفيرها بالتنسيق والتعاون مع 12 شركة من شركات القطاع الخاص ، وهى : شركة جيزة للغزل والنسيج ، وهايبر سامي سلامة ، ومستشفى الجنزوري التخصصي ، وشركة كوفتا ، وشاورما الريم ، وشركة انسيا مصر للتجارة ، والصفا للحبوب ومنتجاتها ، وسمارت سينس ، والمصرية لنظم المعلومات( اكسيد) ، وكونكورد للهندسة والمقاولات ، وشركة الاميدا فاينانشيال ليمتد (مستشفي السلام الدولي ) ، وشرق الدلتا للمقاولات ، للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها ، وذلك للعمل فى المهن الآتية: مهندسين تخصصات مختلفة ، وأطباء ، وصيادلة ، ومحاسبين ، ومدير مشروع ، وخدمة عملاء ، ومدخل بيانات ، وتمريض ، وطباخين ، ومساعد شيف ، وفنين جميع التخصصات ، وعمال عاديين ونظافة ، وعمال مخازن ، وجميع مهن الفندقة ، وموظفين ممرات، واليوم آخر موعد للتقدم عليها ، من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeAOXH8wF5.../viewform.