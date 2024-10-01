اللقاء التعريفي للطلاب الجدد بكلية الألسن فى جامعة الفيوم

شهدت الدكتورة نجلاء سعد القائم بأعمال عميد كلية الألسن فى جامعة الفيوم، اللقاء التعريفي الذي نظمته الكلية للطلاب الجدد للعام الجامعي 2024/2025.وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية والمشرف على قطاع شؤون التعليم والطلاب، بحضور الدكتورة أمل إبراهيم القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فاروق مدير وحدة ضمان الجودة، والدكتور محمد عبد الرحمن منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، و آمال عبد التواب مدير إدارة الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وذلك اليوم الثلاثاءبمقر الكلية.

التحصيل الدراسي الجيد

أوضحت الدكتورة نجلاء سعد أن الكلية تقدم كل الدعم للطلاب، موجهة بضرورة تحمل المسؤولية وبذل الجهد والتحصيل الدراسي الجيد وحضور المحاضرات، وبناء الذات من خلال حضور الندوات والمشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة التي تثقل مهارات الطالب.

وتناولت عرض فرص العمل المتاحة لخريجي الكلية كالتدريس والترجمة والعمل في مجالات السياحة والصحافة والإعلام والعمل بالسفارات والقنصليات وغير ذلك من مجالات العمل.

من جانبها أشارت الدكتورة أمل إبراهيم إلى أن دراسة اللغات تتطلب مهارات عديدة وتمثل أهمية كبيرة، وأكدت أن الكلية تتبني أفكار الطلاب وتساعدهم على الاندماج في المجتمع الجامعي.

ودعت الطلاب للمشاركة في النشاطات الطلابية واتحاد الطلاب، ووجهت بضرورة الالتزام بالأعراف والتقاليد الجامعية والقيم الأخلاقية واحترام الأساتذة وعدم التجاوز في حق الزملاء.

وقال الدكتور محمد فاروق إن الكلية تسعى للارتقاء بالعملية التعليمية وتهدف للحصول على الاعتماد البرامجي للبرامج الدراسية بالكلية، وتخريج أفراد يمتلكون ميزات تنافسية كبيرة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

وقام ممثلين عن أقسام الكلية بعرض طبيعة الدراسة بكل قسم والفرص المتاحة للعمل بعد التخرج.

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