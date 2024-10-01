انخفاض في درجات الحرارة وسقوط امطار بالإسكندرية

شهد طقس محافظة الاسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، اليوم الثلاثاء، انخفاضا جديدا في درجات الحرارة، لتسود أجواء خريفية، مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح مع فرص لسقوط الأمطار التي تكون خفيفة.

وكانت قد انخفضت درجات الحرارة على محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، لتسجل العظمى منها 28 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة، مع رياح نشطة بلغت سرعتها 30كم/الساعة.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة

من جانب اخر شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا خلال الـ24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج 35 سفينة تحمل سلع وبضائع استراتيجية.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ151 ألف طن تقريبًا وتشمل حاويات ومواد بترولية وبضائع عامة.

وأشار إلى تداول 2080 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة، حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1120 حاوية مكافئة، بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 960 حاوية بما يشكل 46.2%، بما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة.

من جانبه، وجه اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.