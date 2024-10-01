رئيس جامعة بني سويف يجتمع برؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس

اجتمع الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، برؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، بكلية الطب البشري، للتنسيق مع بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025، والوقوف علي مدي جودة العملية التعليمية المقدمة ومتطلباتها طبقا لنظم العلم الحديث، والتشديد علي تواجد أعضاء هيئة التدريس والتزامهم بالجداول الدراسية الموضوعة، جاء ذلك بحضور الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب البشري، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، ، والدكتورة دعاء احمد حمدي رئيس قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة الأهلية، و محمد سليم أمين عام الجامعة.

استهل الدكتور منصور حسن الاجتماع بتقديم التهنئة بالعام الدراسي الجديد متمنيا أن يكون عاما مليئا بالتوفيق والخير لجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، ثم دار حوار مفتوح بين رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس استمع فيها لارائهم ومقترحاتهم لتطوير العملية التعليمية، والمعوقات التي قد تواجههم والعمل علي حلها، مشدداً علي أنه لن يكون أي تهاون مع أي شخص يثبت تقصيره في أداء عمله المكلف به.

وتناول الاجتماع، أيضا كل ما يتعلق بالعملية التعليمية بكلية الطب البشري بجامعة بني سويف الأهلية ، حيث أكد الدكتور منصور " كلنا كأعضاء هيئة تدريس لدينا واجب تجاه الجامعة الأهلية حيث تم إنشائها للصالح العام"، فقد أحدثت الجامعة الأهلية حراكاً مذهلا داخل محافظة بني سويف، موضحا أن الجامعة الأهلية تعد مشروعا قوميا لا يهدف للربح كما أنها ستصنع نقلة فى تطوير المنظومة التعليمية، لذا فان محور الجامعة الأول هو التعليم وضرورة أن يكون أستاذ الجامعةهو قدوة ومثل أعلي للطالب .

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