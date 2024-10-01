العناية الإلهية تنقذ "ريتاج" من الموت تحت الانقاض بعقار الإسكندرية

شهدت منطقة راس التين بالجمرك بوسط الاسكندرية حادث مأساوى حيث شهدت حارة النعانى انهيار عقار قديم اسفر عن مصرع ربة منزل وطفلها تحت الانقاض ونجحت قوات الحماية المدنية من انقاذ طفلتها من الموت تحت الانقاض بجوار اسرتها .

وكان مدير امن الاسكندرية قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد اخطارا من شرطة النجدة بانيهار عقار رقم 6 بحارة النعانى متفرعه من شارع راس التين مما اسفر عن مصرع ام ونجلها واصابة طفلتها .

انتقل على الفور رجال المباحث وقوات الحماية المدنية بمعداتها بالفحص والمعاينة تبين انهيار سقف عقار بناء قديم مكون من طابقين بعد سقوط العروق الخشبية عليهما في الطابق الأرضي بمنطقة الجمرك بمحافظة الإسكندرية وتم نقل جثة الام وتدعى " دعاء .ا " 25 سنة وطفلها " احمد " للمشرحة وتم نقل الطفلة "ريتاج" إلى مستشفى رأس التين العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقل اللواء عبد الخالق حجازي حكمدار وسط الإسكندرية واللواء عمرو عبد المنعم، رئيس حي الجمرك الإسكندرية، وضباط قسم شرطة الجمرك إلى موقع البلاغ، تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق ، ووضع حي الجمرك حواجز حديدية حول العقار حفاظًا على حياة المارة، فيما يجري رفع الأنقاض

يبدو أن مسلسل انهيار العقارات بالإسكندرية مستمر وتكمن المشكلة في العقارات الآيلة للسقوط والتي تشكل أزمة شديدة الخطورة، خاصة أن أغلبها صادر لها قرارات إزالة أو الهدم أو الترميم ولكنها لم تنفذ، بسبب التنصل من مسئولية تحمل تكاليف الصيانة والترميم أو الهدم الجزئي بين المستأجرين بنظام القانون القديم والمالك، أو بسبب خلو العقار من السكان وعدم وجود قانون يجبر صاحب العقار على تنفيذ قرار الهدم لمًا يشكله من خطورة على المارة بالشارع، الأمر الذي ينذر بكارثة، وتظهر توابعها من خلال مسلسل الانهيارات المتتالية بالإسكندرية.