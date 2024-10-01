أسعار الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الدينار الكويتى بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 1-10-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 157.8 جنيه للشراء و158.9 جنيه للبيع، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

157.6 جنيه للشراء

158.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

157.5 جنيه للشراء

158.3 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

152.01 جنيه للشراء.

158.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

154.3 جنيه للشراء.

158.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

153.3 جنيه للشراء

158.6 جنيه للبيع

ارتفع الدولار على نطاق واسع الثلاثاء بعد أن عارض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الرهانات على المزيد من التخفيضات الكبيرة لأسعار الفائدة.

واستقر الين بالقرب من متوسط مستوياته مقابل الدولار على مدى الشهر الماضي، بعد تقلبات استمرت ليومين وسط ترقب المتعاملين لتعيين رئيس الوزراء والحكومة الجديدة في اليابان.

وارتفع الدولار الأسترالي مقتربا من أعلى مستوى سجله أمس الاثنين بعد بيانات مبيعات التجزئة المحلية الباعثة على التفاؤل.

لكن اليورو اقترب من تسجيل خسائر لليوم الثالث بعد بيانات تضخم عززت من احتمالية خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

وفي الولايات المتحدة تبنى باول نبرة حذرة في كلمة خلال مؤتمر بولاية تنيسي، قائلا إن أكبر بنك مركزي في العالم من المرجح أن يكتفي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في القرارات المقبلة.وقال "اللجنة تشعر أنها ليست في عجلة من أمرها لتخفض أسعار الفائدة بسرعة".

وبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي بخفض أكبر من المتوقع بنحو نصف نقطة مئوية في الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 100.87 بحلول الساعة 0403 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعد 0.3 بالمئة أمس الاثنين وسجل انخفاضا شهريا ثالثا على التوالي بواقع واحد بالمئة لشهر سبتمبر.