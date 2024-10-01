الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الجامعة العربية والاتحاد من أجل المتوسط يفتتحان معرض أسبوع القاهرة للطاقة

بوابة الوفد الإلكترونية

افتتح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، والأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط السفير ناصر كامل، ورئيس مجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاء الطاقة المهندس أحمد الدوسري، المعرض الخاص بأسبوع القاهرة للطاقة المستدامة والتي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء. 


ويهدف المعرض الذي يجمع شركاء ‏المركز الإقليمي من مختلف دول الاتحاد من أجل المتوسط، إلى التعريف بأهمية الطاقة المتجددة وكيفية خدمة الشركات وتشجيعها على التحول إلى الطاقة المستدامة.


ويعرض جناح وزارة البيئة بالمعرض برنامج التحكم في التلوث الصناعي وهو إحدى مبادرات وزارة البيئة والذي يهدف إلى مساعدة الصناعة على تحسين الأداء والحد من استهلاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية، كما يتيح البرنامج خلال مرحلته الثالثة مزيجاً تمويلياً للصناعة يتضمن قروضاً ومنحاً يبلغ إجمالي حجمها 145.4 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني.


من جهته، يعرض معرض هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابع لوزارة الكهرباء والطاقة، نماذج لمصادر جديدة للطاقة، فضلاً عن استعراض معامل قياس كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية و معامل اختبارات الأجهزة الخاصة بالطاقة الشمسية.
وتسعى الهيئة من خلال جناحها المشارك في المعرض إلى تأهيل الشركات للعمل في مجال الخلايا الفوتوفلطية والتدريب على تكنولوجيات الطاقات المتجددة.
 

مواد متعلقة

السفير حسام زكي: غزة واجهت كارثة ستظل وصمة عار على جبين العالم الذي وقف عاجزاً أمامها

السفير حسام زكي: العراق طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث دعم لبنان

"اليونيسف":تدهور وضع الأطفال بلبنان يفوق القدرة على الاستجابة الفورية للاحتياجات

المدني السعودي: معرض إنترسك منصة رائدة بمجال الاستجابة لحالات الطوارئ والأمن السيبراني

الجامعة العربية تنظم الاجتماع السابع للجنة الخبراء الحكوميين بالدول الأطراف لمكافحة الفساد برئاسة فلسطين

الرئيس الصيني: بكين ستواصل دائما تعزيز القيم المشتركة للإنسانية

أبو الغيط يدعو محافظي المصارف المركزية لتعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات الاقتصادية

الجامعة العربية تنظم ورشة عمل حول نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج
الجريدة الورقية