الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

جامعة القاهرة تحتفل بتخريج دفعتين من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الحقوق

جانب من حفل التخرج
جانب من حفل التخرج

شهدت  قاعة الاحتفالات الكبرى في جامعة القاهرة حفل تخريج طلاب كلية الحقوق قسم اللغة الإنجليزية دفعتي 2023 و2024.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبمشاركة الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق، ووكلاء الكلية ومدير قسم اللغة الانجليزية ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس. 

شهد الحفل حضورًا واسعًا من الطلاب وأولياء أمورهم، الذين توافدوا للاحتفال بنجاح أبنائهم وتكريمهم على اجتهادهم ومثابرتهم خلال سنوات دراستهم.

رئيس جامعة القاهرة: كلية الحقوق هي مصنع الرجال

وأعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، عن سعادته الكبيرة بمشاركة الخريجين في يوم تكريمهم، مؤكدا أن كلية الحقوق هي مصنع الرجال الذين يدافعون عن الحق ويحملون راية العدل، متمنياً لهم مستقبلاً مشرقاً مليئًا بالنجاحات والإنجازات.

وألقى الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق كلمة أشار فيها إلى التحديات التي واجهها الطلاب خلال سنوات دراستهم، مثمنًا الجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس في تقديم الدعم الأكاديمي والمهني للطلاب، ومؤكداً على أن الخريجين اليوم هم سفراء الكلية في ميدان العمل القانوني.

و اختُتم الحفل بمراسم تكريم الخريجين، حيث تم تسليم الدروع التذكارية والشهادات للمتفوقين، وسط أجواء من الفرحة والسعادة. 

وعبّر الخريجون عن امتنانهم للكلية وأعضاء هيئة التدريس بها على كل ما قدموه خلال سنوات دراستهم، مؤكدين استعدادهم لخدمة وطنهم بإخلاص وتفان وخوض غمار المستقبل بثقة وكفاءة.

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