العمل تنظم ندوة لتوعية الشباب والفتيات بخدمات الوزارة في سوهاج

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، ندوة للتوعية حول الخدمات التي تقدمها وزارة العمل لدعم الشباب والمواطنين، وحضرها أكثر من ٧٠ شابا وفتاة، بالمشاركة مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، ووحدة السكان، ومنطقة عمل جرجا، ومكتب العمل بالبلينا، في إطار المشاركة بين المؤسسات لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية وتقديم الخدمات للمواطنين لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل فى مختلف الخدمات والمجالات.

وتناولت الندوة سبل تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، وفرص العمل والتدريب، ومميزات المشروعات الصغيرة، وتوضيح دور وزارة العمل في بناء قدرات الشباب وتوفير فرص العمل اللائقة وبرامج التدريب المهنى المجانية لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل الداخلى والخارجى، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

وقال الدكتور حازم على حسن مدير مديرية العمل بسوهاج، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأكد مدير المديرية خلال اللقاء الدور الحيوي لوزارة العمل في بناء وتعزيز قدرات الشباب من خلال توفير فرص العمل اللائقة والحقيقية بالداخل والخارج ، والتدريب المهني المجاني، والحماية القانونية التي كفلها قانون العمل، وكافة سبل الدعم المقدمة للشباب، مشدداً على المديرية بابها مفتوح دائما أمام الشباب لعرض مقترحاتهم وتنفيذ مطالبهم، تحت رعاية اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.