بناء الإنسان.. جامعة جنوب الوادي تدفع بقافلة شاملة إلى قنا

واصلت جامعة جنوب الوادي الدفع بالقوافل الشاملة ضمن المبادرة الرئاسية.. بداية جديدة لبناء الإنسان، ونظمت الجامعة، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية بشرية وتمريضية بقرية البراهمة بمركز قفط جنوب قنا.

قال الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية البشرية قامت بالكشف وصرف العلاج المجانى لعدد 452 وجاءت كالتالي عدد ٥٧ حالة باطنة وعدد٥٩ حالة عظام وعدد ١٤٠ حالة رمد وعدد ٢٩ حالة نساء وتوليد وعدد ١٣٠ حالة أطفال وعدد ٣٢ حالة أنف وأذن وعدد ٥ حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما قام صندوق مكافحة الإدمان بقنا بتوعية أهالي القرية بأهمية القضاء على ظاهرة إدمان الشباب للمخدرات وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن القافلة التمريضية قامت بعمل ندوة توعوية عن أهمية مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" ودور الدولة في النهوض بالخدمات الصحية والتنموية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما قامت القافلة بالتوعية بمرض السكر والضغط والنزلات المعوية والتهابات الجهاز التنفسي وكيفية التعامل مع الأمراض وكذلك أهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة للأم والطفل كما قامت القافلة التمريضية بقياس الضغط والسكر للعديد من الحالات على هامش القافلة الطبية وذلك من خلال أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض.

وفي وقت سابق، دفع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بقافلة طبية بشرية وتمريضية لقرية جراجوس بمركز قوص، جنوب قنا، وهي القافلة الثانية التي تنظمها الجامعة ضمن المبادرة.

ونظمت جامعة جنوب الوادي، في وقت سابق، قافلة شاملة إلى منطقة الساحل بمدينة نجع حمادي شمال قنا، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، إن الجامعة حريصة على المشاركة الفعالة في أنشطة المبادرة الرئاسية.. بداية جديدة لبناء الإنسان.

مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية:

وقال نائب محافظ قنا، الدكتور حازم عمر، في تصريحات سابقة، إن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية تستهدف ٦٦٦١٩٧ تلميذًا من المرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة في ٦٤٣ مدرسة، من خلال تشكيل ٩٤ فريقًا طبيًا مدربًا على أعلى مستوى، منهم ۲۲ فريقًا يعمل بمدارس قطاع الحضر، و٧٤ فريقًا يعمل بمدارس قطاع الريف.

وأضاف، أن المبادرة تهدف لاكتشاف الحالات الايجابية وإحالتها إلى عيادات الربط التابعة للتأمين الصحى والموجودة بجميع مراكز المحافظة لاستكمال إجراءات العلاج من تحاليل طبية وفحص طبي بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، وصرف العلاج ومتابعة الحالات حتى الشفاء الكامل من أجل صحة أفضل لأبنائنا الطلاب.