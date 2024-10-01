طريقة عمل باستا بالسلمون والكريمة

يعد طبق الباستا من أفضل الأطباق المحببة لدى الكبار والصغار ويسهل تحضيره بأكثر من طريقة ويعتبر خيارًا مثاليًا للأمهات التي تبحث دائما عن وصفات مختلفة.

ويحتوي سمك السلمون على فوائد عديدة أبرزها أنه مصدر لفيتامين د الضروري لصحة العظام، كما أنه يحتوي على فيتامين أ والكالسيوم. سمك السلمون يمكن أن يفيد في الوقاية من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى الأطفال، وتعتبر هذه الفائدة من أهم فوائد سمك السلمون للأطفال.

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير باستا بالسلمون والكريمة بخطوات سهله وبسيطة.

بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- الباستا : 250 جراما (مسلوقة ومصفّاة)

- السلمون المدخن : 175 جراما (مقطّع إلى مكعبات صغيرة)

- البصل : 2 حبة (مفروم فرما ناعما)

- الثوم : فص (مفروم)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- كريمة الطبخ : كوب

- قشرة ليمون : ملعقة صغيرة (حامض ومبشور)

- فلفل أسود : رشّة

- ملح : حسب الرغبة

- الفطر : نصف كوب (معلب ومصفى)

- جبن البارميزان : 2 ملعقة كبيرة (مبشور)

طريقة التحضير

ذوّبي الزبدة في قدر على النار، وأضيفي البصل والثوم وشوحي حتى يذبلا.

أضيفي قطع السلمون وحركي لدقيقة، ثم اسكبي كريمة الخفق، وبرش الليمون الحامض، والفطر.

تبّلي بالملح والفلفل الأسود واتركي الخليط على نار متوسطة حتى يغلي.

أضيفي المكرونة المسلوقة وقلبي الخليط جيداً حتى تتداخل المكوّنات.

أطفئي النار وانثري جبن البارميزان وقلبي قليلاً، ثم قدميها ساخنة.