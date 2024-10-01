مصرع طفلة وإصابة والدتها أسفل عجلات سيارة مسرعة في بولاق الدكرور

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت والدتها في حادث سير أسفل عجلات سيارة مسرعة في بولاق الدكرور، وتم نقل جثمان المتوفاة إلى المستشفى، وتحرّر محضرٌ بالواقعة.

تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حاجق ووفاة طفلة وإصابة والدتها في أكتوبر، وتبين من التحريات أن ربة منزل تبلغ من العمر 24 عامًا، كانت برفقة طفلتها “بسمة” (3 سنوات)، واصطدمت بهما سيارة ملاكي يقودها طالب عمره 25 عامًا، بسبب تجاوزه السرعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

تفاصيل مصرع سائق ومدير شركة في حادث سير بطريق السويس

شهدت منطقة مدينة نصر بالقاهرة حادثا بشعا مساء اليوم، بوقوع تصادم بين سيارتين ملاكي أسفر عن مصرع سائق ومدير شركة وإصابة اثنين آخرين.

وتبين من التحقيقات أن المتوفين مدير بإحدى شركات المقاولات كان يستقل سيارة مع بشركة أوبر، وأثناء سيرهما في منطقة مدينة نصر انفجر إطار السيارة.

وأوضحت التحقيقات أن انفجار إطار السيارة أدى إلى عبورها الرصيف للجهة المقابلة واصطدامها بسيارة أخرى تصادف مرورها وقت الحادث وأصيب اثنين يستقلاها.

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق السويس بدائرة القسم.

رجال المباحث انتقلوا إلى مكان الواقعة، وتم إجراء المعاينة اللازمة، ونقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة تمهيدا لاستخراج تصاريح الدفن.

وتم استدعاء أوناش المرور لرفع حطام حادث التصادم وإعادة حركة السير إلى طبيعتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.