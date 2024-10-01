أزهر الغربية.. إنطلاق الموسم الثاني لمشروع "نحلة الأزهر ضمن مبادرة "بداية"

أعلنت منطقة الغربية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات المشروع القومي «نحلة الأزهر للتهجي» في موسمه الثاني، لطلاب معاهد المنطقة بكافة مراحلها التعليمية، وذلك ضمن حزمة البرامج التعليمية التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية، وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» التى تهدف إلى تعزيز وتطوير المهارات المتنوعة للطلاب ورفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع.

وأشار فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، إلى أن هذه المسابقة تأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على تنمية مهارات أبنائه بالمعاهد الأزهرية، وتعزيز روح المنافسة بينهم، معلنًا بدء إجراءات مسابقة الأزهر الشريف للتهجي (نحلة اللغة الإنجليزية للتهجى) (Al-Azhar National Spelling Bee) في موسمها الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025م، وحث فضيلته كافة طلاب المنطقة بسرعة تسجيل رغبات الاشتراك بالمسابقة بمعرفة منسق المعهد (معلم اللغة الإنجليزية بالمعهد).

ومن جانبه أوضح محمد القاضي، موجه عام اللغة الإنجليزية بمنطقة الغربية، وأسماء المحمدى بركات، منسق عام المبادرة بالمنطقة، آليات تنفيذ المشروع، وأن المسابقة تهدف لتحفيز الطلاب والطالبات، وتنمية روح التنافس وتطوير الذات، واكتساب الثقة بالنفس، من خلال إجراء مسابقة بين الطلاب المشاركين.

جدير بالذكر أن منطقة الغربية الأزهرية قد حصد أبنائها أربعة مراكز علي مستوي الجمهورية الموسم الماضي.