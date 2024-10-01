"اليونيسف":تدهور وضع الأطفال بلبنان يفوق القدرة على الاستجابة الفورية للاحتياجات

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من أن التصعيد الخطير للصراع في لبنان قد أدى إلى تدهور في وضع الأطفال واحتياجاتهم فاقت سرعته قدرة الوكالات الإنسانية على الاستجابة الفورية من خلال التدخلات المنقذة للحياة، حيث أطلقت اليونيسف نداءها العاجل للحصول على 105 ملايين دولار أمريكي خلال الثلاثة أشهر المقبلة.



وذكرت اليونيسف في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هناك حاجة ماسة إلى تلك الأموال لإيصال الإمدادات الحيوية الضرورية للأطفال، والحفاظ على الخدمات الحيوية في لبنان بما في ذلك توفير المياه الصالحة للشرب والدعم النفسي والاجتماعي والتعليم ورفع الجاهزية في وجه أي تصعيد محتمل في الأعمال العدائية.



وأوضحت أنه منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، قتل أكثر من 100 طفل، وفقا لوزارة الصحة العامة اللبنانية، مع الإشارة إلى أن نصف عدد الوفيات بين الأطفال حدث في الأسبوع الماضي وحده، وتقدر اليونيسف أن أكثر من 300 ألف طفل قد نزحوا من منازلهم، وتفتقر الأسر النازحة إلى إمكانية الوصول إلى ما يكفي من مياه وغذاء ولوازم طبية وأساسيات أخرى، فهؤلاء الأطفال يعيشون الآن في كابوس، يتصارعون مع الخوف والقلق والدمار والموت، لما ينتج عن ذلك من صدمات نفسية قد ترافقهم مدى الحياة.



من جانبه، قال ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدرإن نتائج تصعيد الأعمال العدائية في لبنان كارثية تطال جميع الأطفال في لبنان، الخوف في قلوبهم كبير هائل ولا يمكن تصوره وهم باتوا محاصرين بالعنف وعدم اليقين، وإن هناك عددا لا يحصى من الأطفال في خطر حقيقي ويتعرضون للهجمات المستمرة والنزوح القسري وغير قادرين على الاعتماد على نظام الرعاية الصحية المنهك.

