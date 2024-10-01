الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

المدني السعودي: معرض إنترسك منصة رائدة بمجال الاستجابة لحالات الطوارئ والأمن السيبراني

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني السعودي، محمد الحمادي، اليوم الثلاثاء أن معرض "إنترسك السعودية"، يعد أحد المعارض الرائدة للسلامة والأمن وتلبية احتياجات السوق السعودية والهيئات الحكومية في مجال مكافحة الحرائق والأمن والاستجابة لحالات الطوارئ والأمن السيبراني.


وقال الحمادي في تصريحات صحفية، :"إن السعودية رائدة في مجال تحقيق الأمن والسلامة، كما تشارك الدول والشركات فى معرض "إنترسك" من خلال طرح أحدث التجهيزات والحلول والتقنيات فى مجال السلامة ومكافحة الحرائق وإدارة حالات الطوارئ"، لافتا إلى أن المعرض يضم جناحا خارجيا لعرض أحدث الآليات من قبل الشركات والهيئات وقطاعات وزارة الداخلية لطرح أحدث المعدات اللازمة في مكافحة الحرائق.


وأضاف أن المعرض يتضمن مؤتمرين مهمين" مستقبل أمن المستقبل، ومؤتمر السلامة من الحرائق وتقنياتها، ويضم أحدث الخبراء والمختصين في مجال السلامة والأمن السيبراني لعرض التجارب الرائدة". 


وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تبذل جهودا في دعم الاستثمار في مجال تحقيق الأمن والسلامة، من خلال إقامة هذا المعرض وتحقيق منصة لالتقاء الشركات المقدمة والهيئات والجهات الحكومية المعنية بتحقيق الأمن والسلامة فى منشآتها ونقل التجارب من خلال الأجنحة الدولية. 


وانطلق منذ قليل معرض "انترسك السعودية"، المختص بالحرائق والأمن والسلامة فى نسخته السادسة، بمشاركة أكثر من 300 عارض من 32 دولة بالتعاون والشراكة مع مديرية الدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي.
 

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