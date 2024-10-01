ليفركوزن يستضيف ميلان في قمة الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا

يصطدم فريق باير ليفركوزن بنظيره ميلان الإيطالي في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقام المباراة على ملعب "باي أرينا"، حيث يعوّل باير ليفركوزن على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفه الإيطالي.

يخوض الفريق الألماني هذه المواجهة بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا في الجولة الأولى على فينورد الهولندي برباعية نظيفة، مما يعزز طموحاته في مواصلة التألق في النسخة الحالية من البطولة.

على الجانب الآخر، يسعى ميلان لتصحيح مساره بعد خسارته في الجولة الأولى أمام ليفربول بنتيجة 3-1. يُدرك الفريق الإيطالي أهمية المباراة، حيث يأمل في مصالحة جماهيره واستعادة التوازن في البطولة القارية.

ستكون المواجهة مثيرة، حيث يرفع كلا الفريقين شعار "لا بديل عن الفوز" في هذه القمة الأوروبية.