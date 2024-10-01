الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تركي آل الشيخ يكشف موعد جاهزية ملعب الهلال "المملكة أرينا"

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه للمملكة العربية السعودية، أن ملعب الهلال "المملكة أرينا" سيكون جاهزًا لاستضافة المباريات بدءًا من 18 أكتوبر الجاري.

txt

تركي آل الشيخ: مبروك للزمالك وحظ أوفر للأهلي

txt

تركي آل الشيخ يهنئ لاعبي الزمالك بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

txt

المندوه: مكافأة تركي آل الشيخ جاءت في وقتها المناسب

خضع الملعب لأعمال تطوير كبيرة بعد نهاية الموسم الماضي لزيادة طاقته الاستيعابية، مما اضطر الهلال للعب مبارياته هذا الموسم على ملعب الملز.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، كتب آل الشيخ: "ملعب الهلال سيكون جاهزًا يوم 18 أكتوبر إن شاء الله مع الفيحاء.. وهذا الاتفاق مع إدارة الهلال من البداية".

سيخوض الهلال مباراته أمام الفيحاء في الجولة السابعة من الدوري السعودي يوم 18 أكتوبر.

يُذكر أن المملكة أرينا استضافت العديد من الفعاليات البارزة خلال فترة تطويره، بما في ذلك كأس موسم الرياض ومباراة السوبر الأفريقي.

مواد متعلقة

تركي آل الشيخ: مبروك للزمالك وحظ أوفر للأهلي

المندوه: مكافأة تركي آل الشيخ جاءت في وقتها المناسب

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل السوبر الأفريقي: تنظيم عالمي

الجريدة الورقية