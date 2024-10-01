تركي آل الشيخ يكشف موعد جاهزية ملعب الهلال "المملكة أرينا"

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه للمملكة العربية السعودية، أن ملعب الهلال "المملكة أرينا" سيكون جاهزًا لاستضافة المباريات بدءًا من 18 أكتوبر الجاري.

خضع الملعب لأعمال تطوير كبيرة بعد نهاية الموسم الماضي لزيادة طاقته الاستيعابية، مما اضطر الهلال للعب مبارياته هذا الموسم على ملعب الملز.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، كتب آل الشيخ: "ملعب الهلال سيكون جاهزًا يوم 18 أكتوبر إن شاء الله مع الفيحاء.. وهذا الاتفاق مع إدارة الهلال من البداية".

سيخوض الهلال مباراته أمام الفيحاء في الجولة السابعة من الدوري السعودي يوم 18 أكتوبر.

يُذكر أن المملكة أرينا استضافت العديد من الفعاليات البارزة خلال فترة تطويره، بما في ذلك كأس موسم الرياض ومباراة السوبر الأفريقي.