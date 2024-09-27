تركي آل الشيخ يهنئ لاعبي الزمالك بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

حرص تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه على تهنئة لاعبي الزمالك بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

وفاز الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد نهاية الأشواط الأصلية بالتعادل بهدف لمثله.



جاء الهدف من ركلة جزاء عن طريق النجم وسام أبو علي في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي بعد تدخل عنيف من اللاعب حمزة المثلوثي على قدم أكرم توفيق.

وأدرك ناصر منسي هدف التعادل في الدقيقة 77 من عمر المباراة من تسديدة أرضية على إثر عرضية متقنة من عمر جابر، قبل أن تنقل المباراة إلى ركلات الجزاء ، والتي حسمها الزمالك.