الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الخطوط الجوية الفرنسية والألمانية تعلق رحلاتها لإسرائيل

الرحلات الجوية
الرحلات الجوية

قررت الخطوط الجوية الفرنسية وشركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" اليوم الثلاثاء تعليق رحلاتها إلى إسرائيل.

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إسرائيل: حزب الله حول قرى الجنوب لقواعد جاهزة للهجوم

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إسرائيل تقصف قرى وبلدات جنوب لبنان


وبحسب"روسيا اليوم"، وقالت "لوفتهانزا" في بيان لها إنها ستمدد إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية أكتوبر الجاري، فيما ألغت الخطوط الفرنسية رحلاتها إلى إسرائيل حتى 8 أكتوبر الجاري.
وبذلك تنضم الشركتان إلى العديد من شركات الطيران التي اتخذت قرارات مماثلة، في ظل الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" وبدء العملية البرية للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

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