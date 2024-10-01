الخطوط الجوية الفرنسية والألمانية تعلق رحلاتها لإسرائيل

قررت الخطوط الجوية الفرنسية وشركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" اليوم الثلاثاء تعليق رحلاتها إلى إسرائيل.



وبحسب"روسيا اليوم"، وقالت "لوفتهانزا" في بيان لها إنها ستمدد إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية أكتوبر الجاري، فيما ألغت الخطوط الفرنسية رحلاتها إلى إسرائيل حتى 8 أكتوبر الجاري.

وبذلك تنضم الشركتان إلى العديد من شركات الطيران التي اتخذت قرارات مماثلة، في ظل الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" وبدء العملية البرية للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.