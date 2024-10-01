صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب

ذكرت وكالة روسيا اليوم، أن هناك سماع دوي صافرات الإنذار في تل أبيب بعد رشقة صاروخية من لبنان.



وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن "حزب الله" حول قرى الجنوب اللبناني لقواعد جاهزة للهجوم على إسرائيل، محذرا من أنه إن لم يتمكن لبنان من إبعاد الحزب عن الحدود، فإن إسرائيل ستفعل ذلك بنفسها.

وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيا هغاري أن "حربنا مع حزب الله وليست مع المواطنين اللبنانيين، ولا نريد الإضرار بالمواطنين اللبنانيين، ونحن نتخذ الخطوات اللازمة لمنع ذلك"، مشددا على "أننا لن نسمح بأن يحدث يوم 7 أكتوبر مرة أخرى على أي من حدودنا".

وأكد "أننا سنواصل القيام بكل ما هو ضروري حتى يتمكن مواطنو إسرائيل من العودة إلى منازلهم بأمان وسلام"، مدعيا أن "حزب الله حول القرى اللبنانية القريبة من التجمعات الإسرائيلية إلى قواعد عسكرية جاهزة للهجوم على إسرائيل".

وأضاف: "خطط حزب الله لاستخدام هذه القرى كقاعدة لغزو بري لإسرائيل على غرار مذبحة 7 أكتوبر لاقتحام المنازل في إسرائيل، خطط حزب الله لغزو إسرائيل، ومهاجمة البلدات الإسرائيلية، وقتل الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، وأطلقوا على هذه الخطة اسم "احتلال الجليل".