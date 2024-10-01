CIC تحتفل بتخريج دفعة جديدة بحضور السفير الكندي

احتفلت الـ CIC بتخريج طلاب دفعة 2024، بالتزامن مع مرور ٢٠ عامًا على تأسيسها، بحضور السفير الكندي في القاهرة اورليك شانون، الدكتور ممدوح القاضي، رئيس مجلس إدارة CIC، إلى جانب ممثلي جامعة (CBU- Cape Breton University) الكندية، وعدد من الشخصيات الأكاديمية المصرية والكندية، ونخبة من الإعلاميين، والشخصيات العامة وأولياء أمور الخريجين.

شهدت فعاليات حفل التخرج هذا العام تكريمًا خاصًا للدكتور أحمد عبدالعزيز، الذي تم منحه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة كيب بريتون، تقديرًا لجهوده الإنسانية النبيلة في غزة، حيث قدم رعاية طبية حرجة وسط الظروف المأساوية الأخيرة.

ويُعد الدكتور أحمد عبد العزيز أحد رواد مجال جراحة العظام في مصر، وهو أستاذ بكلية طب قصر العيني بالقاهرة، وبعد اندلاع الحرب في غزة مباشرة تطوع ليعالج جرحى القطاع مما جعل مساهماته الخيرية والإنسانية مصدر إلهام لشباب المستقبل.





كما شهد الحفل أيضًا إطلاق الروبوت (CICO) وهو اختصار Canadian international college optimis والذى قام بتنفيذه طلاب قسم هندسة الالكترونيات والذى يعمل بشكل اساسى بتقنيات الذكاء الاصطناعى , ويأتى تنفيذ هذا الابتكار ليتماشى مع رؤيه الــ CIC فى استقطاب وإدخال أحدث التقنيات التكنولوجيا فى المجال التعليمى لمواكبه كل ما هو جديد فى سوق العمل الحديث بما يتماشي مع رؤية مصر 2030.



يعد ذلك الحفل هو السابع عشر على التوالى منذ نشأة الــ CIC، وجاء بوجود شريك استراتيجى وهى مؤسسة "بكرا" للتكنولوجيا المالية والتي من خلالها سترعى جيل جديد من رواد الأعمال المستقبل من طلاب CIC كونها تعد أول منصة لتحقيق الأهداف المالية في مصر، وذلك باستثمار يصل إلى ١٠ مليون جنيه لرعاية المشاريع والأفكار الرائدة للطلاب المتميزين.



وتضم مجموعة الـ CIC أكثر من 13000 طالب بالإضافة إلى الخريجين، وتوفر الـ CIC لطلابها فرصة الحصول على شهادة بكالوريوس كندية بالإضافة إلى الشهادة المصرية من خلال البرنامج المشترك، كما توفر لطلابها فرصة الدراسة في الخارج عن طريق برنامج التبادل الطلابى بالشراكة مع جامعة كيب بريتون الكندية.

نبذة عن CIC

وتعد CIC أول منشأة تعليمية في مصر تقدم شراكة مع جامعة كندية لتقديم شهادات بكالوريوس كندية، ومصرية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي. بالإضافة إلى الاعتماد من هيئة ضمان الاعتماد والجودة المصرية.



تمتلك CIC مقران الأول في التجمع الخامس تم إنشاؤه في عام 2004، والثاني في الشيخ زايد تم إنشاؤه في عام 2012، ويعتمد البرنامج الدراسي في CIC على دمج الدراسة بالتطبيق العملي، لتطوير مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل.