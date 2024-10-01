رئيس الوزراء: نسعى لتوفير 8 ملايين فرصة عمل حتى عام 2030 (فيديو)

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية لا تألو جهدا في صياغة وتنفيذ الأولويات والتوجهات الاستراتيجية للفترة القادمة، مستهدفة تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام مع التركيز على رفع نسبة مساهمة الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 50، وتوفير ما يقارب 8 ملايين فرصة عمل خلال 2024 حتى 2030.

البنية التحتية

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته بالدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن الحكومة تواصل جهودها في الارتقاء بالبنية التحتية وتقدمها بالعديد من المؤشرات، كما تسعى الدولة إلى توسيع نقاط الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات البنية التحتية.

وذكر أن الحكومة نفذت العديد من الإصلاحات حيث تم إصدار مجموعة من القوانين التي تشجع القطاع الخاص، مثل منح الرخصة الذهبية بما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين.

وشدد رئيس الوزراء، على أن الدولة المصرية لم تغفل عن السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تم إطلاق الاستراتيجية المستدامة مصر 2030، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات التنموية على رأسها مبادرة حياة كريمة.

مبادرة حياة كريمة

وتابع مدبولي، أن مبادرة حياة كريمة تمثل أكبر مبادرة تنموية أطلقتها مصر وأدرجتها الأمم المتحدة على منصاتها الدولية.