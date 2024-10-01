الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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رئيس الوزراء: مصر جزء لا يتجزأ من جميع التفاعلات الإقليمية والدولية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر جزء لا يتجزأ من جميع التفاعلات الإقليمية والدولية وكما لها تأثيرها وتدخلاتها، فإنها أيضًا تتأثر بالمتغيرات والمعطيات.
 

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 الحكومة المصرية 

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته فى الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية وبتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة حرصت على تبني السياسات اللازمة لمواجهة هذه التحديات.

 اقتصاديات الدول العربية 

وأشار رئيس الوزراء، أن إحداث تحول حقيقي في اقتصاديات الدول العربية يحتاج إلى تحقيق طفرات واسعة في قطاع الاستثمار والإسراع في وتيرة التحول في استخدام الطاقة وذلك بالتوازي مع السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية.
 

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