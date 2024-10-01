رئيس الوزراء: مصر جزء لا يتجزأ من جميع التفاعلات الإقليمية والدولية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر جزء لا يتجزأ من جميع التفاعلات الإقليمية والدولية وكما لها تأثيرها وتدخلاتها، فإنها أيضًا تتأثر بالمتغيرات والمعطيات.



الحكومة المصرية

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته فى الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية وبتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة حرصت على تبني السياسات اللازمة لمواجهة هذه التحديات.

اقتصاديات الدول العربية

وأشار رئيس الوزراء، أن إحداث تحول حقيقي في اقتصاديات الدول العربية يحتاج إلى تحقيق طفرات واسعة في قطاع الاستثمار والإسراع في وتيرة التحول في استخدام الطاقة وذلك بالتوازي مع السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية.

