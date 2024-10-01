سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء 1-10-2024

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-10-2024، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 48.22 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع.

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع وبنك مصر سعر جنيه للشراء و48.26 جنيه و48.36 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و48.26 جنيه 48.36 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.26 جنيه للشراء.

48.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.26 جنيه للشراء.

48.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.26 جنيه للشراء.

48.36 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.26 جنيه للشراء.

48.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.26 جنيه للشراء.

48.36 جنيه للبيع.

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن اقتصاد الولايات المتحدة مستعدا لتباطؤ التضخم بشكل أكبر متجها نحو هدف صناع السياسات، مما سيفتح الباب أمام المركزي الأميركي للمزيد من خفض أسعار الفائدة والوصول بمرور الوقت إلى مستوى محايد.

يأتي خطاب باول بعد أكثر من أسبوع من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو ما يمثل أول خفض له منذ عام 2020. وقد تم اتخاذ هذه الخطوة استجابة لانخفاض التضخم.

ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، مما يوفر بعض الراحة للأسر قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر - حيث يعمل الاحتياطي الفيدرالي بشكل مستقل عن الإدارة السياسية الأميركية.

قال باول في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال في تينيسي: "كان الانكماش في الأسعار واسع النطاق، وتشير البيانات الأخيرة إلى مزيد من التقدم نحو العودة المستدامة إلى مستهدف التضخم عند 2 بالمئة".

وأضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي: "الظروف الاقتصادية الأوسع نطاقًا تمهد أيضًا لمزيد من الانكماش في الأسعار".