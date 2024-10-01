أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار الذهب في مصر، تراجعًا بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة بحوالي 10 جنيهات في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 3560 جنيهاً للجرام وقت نشر هذه السطور وسط تغيرات في سعر الذهب العالمي.

سعر الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 4070 جنيها.

عيار 21 يسجل 3560 جنيها.

عيار 18 يسجل 3050 جنيها.

الجنيه الذهب 28480 جنيها.

الذهب العالمي

ارتفع سعر الذهب العالمي حتى الآن خلال الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 14.2% وهو أفضل أداء ربع سنوي منذ يناير 2016، بينما خلال شهر سبتمبر ارتفع سعر الذهب بنسبة 6.1% بعد أن سجل مستوى تاريخي عند 2685 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي.

وجد الذهب الدعم الكبير من قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لينهي سياسة التشديد النقدي ويظهر اتجاهه إلى مزيد من عمليات خفض الفائدة للحول دون تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي وتأثر قطاع العمالة بشكل سلبي.

تحركت أسعار الذهب دون أعلى مستوى لها خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، بعد أن قلل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار كبير هذا العام، مع ترقب المستثمرين لسلسلة من بيانات العمل هذا الأسبوع لاستيضاح الأمور أكثر.

تحديث الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2641.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0521 بتوقيت جرينتش ليتراجع عن أعلى مستوى له عند 2685.42 دولار والذي سجله يوم الخميس.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2663.10 دولار.

وأشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الاثنين إلى أن البنك المركزي الأميركي سيسعى على الأرجح إلى خفض أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في المستقبل وأنه ليس "في عجلة من أمره" بعد أن عززت البيانات الجديدة الثقة في استمرار النمو الاقتصادي وإنفاق المستهلكين.وتتضمن البيانات هذا الأسبوع تلك المتعلقة بالتوظيف والوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تلقي الضوء على مدى متانة سوق العمل الأميركية.