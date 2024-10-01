الأمن يرصد مخدرات بـ12 مليون جنيه

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( 5 عناصر إجرامية "لـ 3منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد, وبحوزتهم (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 100 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 5 سلاح أبيض.

وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من ( 4 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.. وبحوزتهم (12,5 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 2 سلاح أبيض، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة كرموز .. وبحوزته (24 كيلو جرام لمخدر الحشيش - عدد من الأقراص المخدرة لعقار " إكستاسى"، وضبط (عنصر إجرامى "يحمل جنسية إحدى الدول") حال إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول .. وبحوزته ( عدد 3300 قرص لعقار " إكستاسى" المخدر – كمية لمخدر " الكوكايين – GHP - زيت الماريجوانا – الهيدرو" – عدد من الأقراص المؤثرة – مبالغ مالية " محلية- أجنبية".

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (12,750 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.