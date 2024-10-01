شخصيات TEKKEN 8 تهز ساحات معارك ببجي موبايل الملحمية

أعلنت ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، عن شراكة استراتيجية جديدة مع TEKKEN 8، الإصدار الأحدث من سلسلة ألعاب القتال الأسطورية، ما يثري تفاعل اللاعبين ويعزز تجربة اللعب بشكل غير مسبوق.

وتقدم هذه الشراكة المميزة، التي تستمر لغاية 31 أكتوبر، حدثاً خاصاً داخل اللعبة يجمع بين عالم ببجي موبايل المحفوف بالمخاطر ومقاتلي TEKKEN 8 الأشداء، الأمر الذي يضفي مزيداً من الإثارة على ساحات القتال. وسيتمكن لاعبو ببجي موبايل من الحصول على مجموعات شخصياتهم المفضلة في TEKKEN، بما في ذلك جين كازاما، كازويا ميشيما، ونينا ويليامز.

وسيحظى اللاعبون بفرصة تجسيد هؤلاء المقاتلين الأسطوريين أثناء سعيهم لتحقيق النصر في ساحة المعركة.

وتتضمن الشراكة أيضاً مجموعة جديدة من الرقصات الاحتفالية، بما في ذلك رقصة الدخول الخاصة بـ TEKKEN 8 ورقصة الفوز الفريدة التي تتيح للاعبين الاحتفال بانتصاراتهم بأسلوبٍ مميز. وبالإضافة لذلك، سيستمتع اللاعبون بتصميمٍ جديد خاص ببندقية PP-19 Bizon مستوحى من شخصية جين كازاما، وهو خيار مثالي للاعبين الذين يرغبون في ترك بصمة مميزة في ساحة المعركة.

وخلال فترة الشراكة، سيكون بمقدور اللاعبين استكشاف مجموعة متنوعة من العناصر المستوحاة من TEKKEN 8، مثل الجرافيتي الخاص بهذا التعاون، وهدايا الفضاء الحصرية (بما في ذلك إصدار خاص لجين ضد كازويا)، والأفاتار وإطار الأفاتار وغيرها الكثير.

وتتيح هذه المجموعة الشاملة من العناصر للاعبين التفاعل مع عوالم ببجي موبايل وTEKKEN 8 بأسلوب مبتكر، والاستمتاع بتجربة لعب جديدة ومثيرة.