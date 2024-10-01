الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الجيش اللبناني ينفي انسحابه من مراكزه الحدودية الجنوبية

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

نفت قيادة الجيش اللبناني ما يتم تداوله حول انسحاب الجيش من مراكزه الحدودية الجنوبية لعدة كيلومترات في ظل التحضيرات الإسرائيلية لتنفيذ عملية برية داخل الأراضي اللبنانية.

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وبحسب "روسيا اليوم"، قال الجيش "مع استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الهمجية المتزايدة على مختلف المناطق اللبنانية، تناول بعض وسائل الإعلام معلومات غير دقيقة حول انسحاب الجيش من مراكزه الحدودية الجنوبية لعدة كيلومترات في ظل تحضيرات العدو لتنفيذ عملية برية داخل الأراضي اللبنانية.
وأوضاف، أن "الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب تنفذ إعادة تموضع لبعض نقاط المراقبة الأمامية ضمن قطاعات المسؤولية المحددة لها. كما تُواصل القيادة التعاون والتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
وكانت وكالة "رويترز" قالت في وقت سابق إن الجيش اللبناني ينسحب من بعض المراكز على الحدود، مبينة أنه طلب منه عبر قوات اليونيفيل إخلاء بعض المراكز الحدودية تمهيدا للهجوم البري الإسرائيلي منذ ساعات مساء (الاثنين) الأولى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين فرض منطقة عسكرية مغلقة في منطقة المطلة ومسكاف عام وكفر جلعادي، بناء على تقييم الوضع، مبينا أن "الدخول إلى هذه المناطق يعتبر ممنوعا بأوامر من الجيش الإسرائيلي".

وذكر بيان الجيش، أن هذا الإعلان يدخل حيز التنفيذ يوم 30 سبتمبر 2024 وينتهي في 6 أكتوبر 2024

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