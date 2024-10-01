توابل صحية للحفاظ على نسبة الكولسترول في الجسم

يسبب زيادة مستوى الكولسترول لأزمات قد تكون خطيرة جدًا على صحتنا، مثل انسداد الشرايين والذي يؤدي لنوبة قلبية، ولذلك فمن المهم إبقاء مستوى الكولسترول تحت السيطرة.

ووفق لموقع "Jagran"، يعتبر الكولسترول نوع من الدهون ويوجد في اجسامنا وهو نوعان، جيدة وسيئة، ويحتاجه الجسم بشكل شروري ولكن بكميات محدودة، لأن زيادة مستوى الكولسترول السيئ (ارتفاع الكولسترول)، يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، لذلك من المهم جدًا التحكم في نسبة الكوليسترول.

وعلى الرغم من أن نمط الحياة السريع الذي يلعب دورًا مهمًا في عاداتنا الغذائية، لكن علينا ألا نغفل عن بعض الأطعمة والتوابل والتي يعمل بعضها على خفض الكوليسترول.

التوابل لخفض الكولسترول

الثوم

تم العثور على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات في الثوم، والتي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول.

والاستهلاك اليومي من الثوم يساعد في خفض الكولسترول السىء، إلى جانب ذلك، فهو يقلل أيضًا من الالتهاب، مما يحافظ على صحة الشرايين.

الكركم

الكركم معروف بلونه الأصفر الزاهي وخصائصه الطبية، لأنه يحتوي على مركب يسمى الكركمين، وهو مضاد للأكسدة، وقد يساعد الكركمين على منع أكسدة الكولسترول، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

الحلبة

الحلبة تحتوي على حمض الفينول، والذي يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

الفلفل الأسود

الفلفل الأسود هو نوع من التوابل الشائعة جدًا، والذي يستخدم في كل مطبخ تقريبًا، ويحتوي على مركب يسمى بيبيرين، والذي يمكن أن يقلل الدهون في الجسم، وهذا يساعد في خفض مستويات الكولسترول.

ولكن عليك الحذر من الإفراط في استخدامه.

القرفة

القرفة من التوابل المعروفة بنكهتها، ولكن لها أيضًا فوائد صحية، فيساعد مركب الكومارين الموجود في القرفة على تقليل مستويات السكر في الدم، مما يساعد بدوره على التحكم في نسبة الكوليسترول.

ولابد أن تستخدم الطعام والتوابل بشكل معتدل حتى لا تؤثر سلبًا على صحتك.