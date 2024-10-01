رسميًا.. موعد إجازة 6 أكتوبر للقطاعين العام والخاص

تُعد إجازة 6 أكتوبر من أبرز المناسبات الرسمية التي لها طابع خاص لدى الكثير من المواطنين، خاصة وأنها ذكرى النصر المجيد، ومن هنا يُكثف الكثير من المصريين البحث عبر "جوجل" عن موعد الإجازة بغية الحصول على راحة رسمية مدفوعة الأجر بنصوص مواد قوانين العمل المعمول بها في البلاد.

إجازة 6 أكتوبر 2024

إجازة 6 أكتوبر 2024 .. ومنذ إعلان الحكومة عن موعد الإجازة وهناك اهتمام بالغ من قبل المواطنين لمعرفة موعد الإجازة، حيث تنص المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، أنه يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2024

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارًا في وقتٍ سابقٍ، بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق 6 من شهر أكتوبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد القوات المسلحة، نصر 6 أكتوبر، في الوزارات، والمصالح الحكومية.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر

كما يكون إجازة مدفوعة الأجر في الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

إجازات وعطلات رسمية في شهر أكتوبر 2024

يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2024

يوم السبت الموافق 5 أكتوبر 2024

إجازة نصر 6 أكتوبر.. يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024

يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024

يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024

يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024

يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2024

يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024

يوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024