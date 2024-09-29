انطلاق مؤتمر التنمية العمرانية المستدامة في إطار "رؤية مصر 2030".. أول أكتوبر

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور أسامة طلعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة عطية الطنطاوي، مقرر لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس؛ والدكتور محمد زكي السديمي، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية تنطلق فعاليات مؤتمر “التنمية العمرانية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030”.

ويقام المؤتمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و 2 أكتوبر 2024، بالمجلس الأعلى للثقافة والجمعية الجغرافية المصرية.

ويضم المؤتمر ٨ جلسات علمية بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين في مجال الموضوع

وتنطلق الفعاليات في تمام التاسعة من صباح الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024؛ بالمجلس الأعلى للثقافة؛ وتمتد فعاليات اليوم الأول حتى الثانية والنصف عصراً بالتوازي بقاعات المجلس

فيما تنتقل فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الأربعاء 2 أكتوبر 2024 لتعقد بمقر الجمعية الجغرافية المصرية.

ويمكن الاطلاع على البرنامج التفصيلي لفعاليات المؤتمر من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1N0-cSmVhv8fGuYnG976zDbIVElxw2HHx/view?usp=sharing