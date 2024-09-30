موعد صرف مرتبات أكتوبر 2024.. مع اقتراب بدء شهر أكتوبر يرغب الكثير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة في معرفة موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر المقبل، خاصة مع بدء موسم المدارس لتوفير كافة المتطلبات لأبنائهم، حيث يبدأ صرف المرتبات يوم 24 أكتوبر 2024.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2024

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2024 .. ويتم صرف المرتبات على مدار 5 أيام من الشهر ذاته، على أن يكون صرف المتأخرات أيام 7 و 8 و 9 و 10 و 11 من الشهر نفسه، عبر: - مكاتب البريد المتواجدة في جميع المحافظات، وماكينات الصراف الآلي ATM، وفروع البنوك المختلفة.

جدول صرف مرتبات أكتوبر 2024

الدرجة الوظيفية الممتازة 12200 جنيه.

الدرجة الوظيفية العليا 10200 جنيه.

الدرجة الوظيفية المدير العام 9200 جنيه.

الدرجة الوظيفية الأولى 8200 جنيه.

الدرجة الوظيفية الثانية 8000 جنيه.

الدرجة الوظيفية الثالثة 7500 جنيه.

الدرجة الوظيفية الرابعة 7000 جنيه.

الدرجة الوظيفية الخامسة 6500 جنيه.

الدرجة الوظيفية السادسة 6000 جنيه.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

وفي سياق آخر يبدأ صرف المعاشات يوم 1 أكتوبر عبر: المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش، وماكينات الصراف الآلى للبنوك ATM، منافذ البريد المصرى، ومنافذ شركة فوري، وفروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.