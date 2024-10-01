The Substance .. فيلم رعب يتسبب في إضرابات جماعية بدور السينما العالمية

The Substance .. تسبب فيلم رعب جديد من بطولة ديمي مور في إغلاق دور السينما حول العالم بسبب مشاهد الدماء الكثيفة فيه.

تحدث الحاضرون في عروض الفيلم الجديد عن تجربتهم في الجلوس خلال الفيلم الذي استغرق أكثر من ساعتين بينما قرر الحضور من حولهم أن كفى.

ويأتي الفيلم The Substance ، من إخراج كورالي فارغيت وتم اختياره كأحد أفضل الأفلام في مهرجان كان السينمائي لهذا العام من قبل صحيفة "اندبيندنت" البريطانية، التي توقعت أن تلقى إثارة الفيلم ردود فعل "إما أحبها أو أكرهها" عند إصداره.

وتلعب دور البطولة ديمي مور ، وتوزيع شركة موبي، ويتناول قصة نجمة هوليوود المتقدمة في السن التي تتناول عقارًا مخدرًا من السوق السوداء لإنشاء نسخة أصغر سنًا من نفسها، تلعب دورها مارغريت كواللي.

واجتذب الفيلم بحبكته المغرية رواد السينما الذين من الواضح أنهم لم يكونوا مستعدين لكيفية تطور الأمور؛ وقد وصفت صحيفة الإندبندنت في وقت سابق فيلم The Substance بأنه "فيلم رعب جسدي يذهب إلى أماكن سوف يصدم بها حتى عشاق الرعب".

وبعد مشاهدة الفيلم، كتب أحد رواد السينما: "مراجعتي لفيلم The Substance هي أن الناس غادروا العض، وبقدر ما يتعلق الأمر بي، ليس لدينا ما يكفي من الأفلام حيث قد يحدث ذلك"، بينما قال آخر : "لقد غادر بعض الناس عرض فيلم The Substance الذي حضرناه الليلة الماضية. إنه أحد أكثر الأفلام عنفًا التي شاهدتها على الإطلاق".

أضاف أحد الأشخاص : "لقد شاهدت آلاف الأفلام ومن الصعب جدًا أن تصدمني، لكن هذا الفيلم المجنون الرائع كان مجنونًا للغاية في الحادي عشر من نوفمبر. فيلم The Substance ليس للضعفاء (أثناء مشاهدتي، غادر العديد من الأشخاص في منتصف الفيلم)."

لقد أصيب آخرون ممن نجوا من الحادث بالصدمة مما شهدوه للتو، حيث كتب أحد مستخدمي X/Twitter: "بعد انتهاء The Substance ، كان المسرح بأكمله صامتًا تمامًا وبلا حراك مع انتهاء العرض، ثم قال أحدهم: هل الجميع بخير؟ وقال الجميع في انسجام تام "لا".

وسلط هذا المنشور الضوء على الطبيعة المثيرة للفيلم : " فيلم The Substance هو المرة الوحيدة التي ذهبت فيها إلى السينما وصفق الجميع في النهاية. غادر شخصان بعد 20 دقيقة. وغادر ثلاثة آخرون بعد ذلك."