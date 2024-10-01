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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

قديروف يكشف عن خطط لإنشاء وحدات احتياطية لصمان أمن روسيا

رمضان قديروف
رمضان قديروف

كشف رمضان قديروف، حاكم جمهورية الشيشان الروسية عن خطط لإنشاء وحدات احتياطية بهدف ضمان أمن روسيا،  وفقا لما أوردته وكالة روسيا اليوم. 

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ونشر قديروف، عبر قناته على “تليجرام”، "الواجب المقدس لكل واحد منا هو الدفاع عن الوطن الأم وبذل كل ما في وسعنا لتقديم مساهمتنا الجديرة في حماية مصالح الوطن الأم".

وأضاف: "لدينا كل الموارد والإمكانيات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، لذلك فإننا ندرس إمكانية إنشاء وحدات احتياطية إضافية، وكذلك تحسين شروط الخدمة للتشكيلات العسكرية التي تم إنشاؤها أصلاً".

وأشار إلى أن تعليمات إنشاء الوحدات قد تم إرسالها إلى "المسؤولين على الأرض".

وأوضح قديروف أن أعداد المتطوعين الكبيرة وضعت الجامعة (الحربية) تحت ضغط كبير بسبب ضيق الوقت مقارنة بالأعداد الكبيرة للمتطوعين الذين بحاجة إلى تأهيل وتدريب.

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