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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بوريل يدعو دول الاتحاد للسماح لأوكرانيا بضرب روسيا

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

دعا جوزيب بوريل، المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي  دول الاتحاد إلى أن تسمح لأوكرانيا بأن تستخدم أسلحتها لضرب أهداف بعمق الأراضي الروسية، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

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وكتب بوريل في مدونته الرسمية، اليوم الاثنين، "جددت التأكيد على دعوتي إلى السماح لأوكرانيا بأن تستهدف المطارات ومنصات الإطلاق على أراضي روسيا بالأسلحة الغربية".
وأضاف، التوجه أوكرانيا الضربات إلى الرماة، وليس فقط إلى الأسهم، مشيرًا إلى أن ذلك "لم يحظ بتوافق الجميع بعد"، مضيفا "ولكن تعهدنا بدعم أوكرانيا بكل ما هو ضروري ما دام ذلك مطلوبًا.
يذكر أن أوكرانيا كانت منذ فترة طويلة تطالب الدول الغربية بأن تسمح لها باستهداف عمق الأراضي الروسية بالأسلحة البعيدة المدى التي قدمتها لها، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا ودولاً أخرى لم تعلن عن موافقتها على ذلك حتى الآن.

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