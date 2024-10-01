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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

توفيق السيد: إبراهيم نور الدين هو من وضع القائمة الدولية 

توفيق السيد
توفيق السيد

أكد توفيق السيد الخبير التحكيمي، أن لجنة الحكام تُدار بشكل سيئ، ولا توجد اختصاصات، ولا بد من منح محمد فاروق الثقة في منصبه.

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وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "محمد فاروق له الحق الوحيد في وضع القائمة الدولية للحكام، خاصةً أنه متواجد أكثر من عام ونصف".

وأضاف توفيق السيد: "تم استبعاد محمد عادل من قائمة حكام الساحة الدوليين ووضعه كبديل في قائمة حكام الفيديو، وهذا أمر غير مقبول، وعجبني قرار فاروق بتعديل القائمة الدولية، ومن وضع القائمة هو إبراهيم نور الدين المدير الفني للحكام".

واستطرد: "لا يحق من إبراهيم نور الدين في التدخل للقائمة الدولية، وأناشد جمال علام ووزير الشباب والرياضة، بمنح الثقة إلى محمد فاروق لاختيار قائمة حكام".

واختتم: "ستيف بانيت تم طرح اسمه لرئاسة لجنة الحكام، وكان يتقاضى 10 آلاف دولار في الإمارات قبل أن يتم إقالته، وأتمنى أن يكون رئيس لجنة الحكام مصري".

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