عفيفي: دونجا استحق ركلة جزاء مثل أكرم توفيق

أكد المحلل الرياضي أحمد عفيفي خلال تحليله لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، أن ركلة الجزاء التي حصل عليها الأهلي كانت صحيحة، مستنداً إلى التحام حمزة المثلوثي مع أكرم توفيق مضيفا: لكن الزمالك استحق أيضا ركلة جزاء.

اضاف عفيفي إلى أن الزمالك كان يستحق ركلة جزاء أيضاً، بعد تدخل مشابه من عمر كمال لاعب الأهلي ضد نبيل عماد "دونجا" لاعب الأبيض، مطالباً بتطبيق المبدأ ذاته على الحالات المشابهة في المباراة.

وشهدت مباراة الزمالك والأهلي، ضمن بطولة كأس السوبر الأفريقي، والتي تقام مساء الجمعة على ملعب "المملكة آرينا" بالعاصمة السعودية الرياض، احتجاجات قوية من لاعبي الزمالك على قرار الحكم الليبي عبد الحكيم الشلماني.

الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد مراجعة تقنية الفيديو، على إثر التحام بين حمزة المثلوثي مدافع الزمالك وأكرم توفيق لاعب الأهلي. القرار أثار غضب لاعبي الزمالك، حيث انفجر التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق، في وجه الحكم، وانضم إليه عدد من زملائه في الفريق الأبيض.