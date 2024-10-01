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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ناصر منسي: جمهور الأهلي لم يخيفني وسجلت في الشناوي بذكاء

ناصر منسي
ناصر منسي

قال ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن تواجد جمهور النادي الأهلي خلف مرمي محمد الشناوي لم يخيفه أثناء تسديد ركلة الترجيح في السوبر الأفريقي.

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أضاف منسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور:" وجود جمهور الأهلي خلف مرمي  محمد الشناوي لم يخيفني أو يضغطني  وكنت مركز علي تسجيل الهدف بثقة".

وتابع:" كابتن عمر جابر بذل مجهود كبير في المباراة وأسيست هدف التعادل متفق عليه وانا حافظ لعبه من أيام بيراميد وكان معايا.

وأكمل:" سجلت هدف التعادل في الأهلي بذكاء واستطعت التفوق علي ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي".

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