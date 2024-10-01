ناصر منسي: هدفي في السوبر أفضل من قاضية أفشة مع الأهلي

قال ناصر منسي لاعب فريق الزمالك إن هدفه في شباك الأهلي أفضل من هدف محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي المشهور بالقاضية في شباك القلعة البيضاء.

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أضاف منسي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" ناصر السوبر الأسطورة أفضل من قاضية أفشة وأهدي اللقب للاعبين ومجلس الإدارة واللاعبين الذين تعبوا كثيرا".

وواصل:"أنا قلت من أسبوع لو وصلنا ضربات جزاء توقعت تسديدها في منتصف مرمي محمد الشناوي".

وأكمل منسي:" احتفالي بتسجيل ركلة الجزاء كنت مقرر إني اعمله وهذا احتفال طبيعي".