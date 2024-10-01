أمير هشام: كهربا دخل في حالة حزن شديدة بعد خسارة السوبر الإفريقي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دخل المستشفى لمدة ساعة واحدة فقط بعد تعرضه لارتفاع في ضغط الدم.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كهربا تعرض لارتفاع في ضغط الدم بسبب العصبية الزائدة التي تعرض لها عقب خسارة السوبر الإفريقي".

وأضاف أمير هشام: "كهربا كان غاضب بشكل كبير بعد خسارة السوبر الإفريقي، وكان في حالة من الحزن الشديد، ولكنه أصبح في حالة جيدة بالوقت الحالي".