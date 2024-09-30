مهام عمل محمد رمضان داخل الأهلي

بعد توليه منصب المدير الرياضي

كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90”، مهام عمل محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة خلال الفترة المقبلة.

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وأكد هشام خلال برنامجه على قناة النهار، أن محمد رمضان يمتاز بالشخصية القوية، وسيكون له أكثر من دور خلال الفترة المقبلة، وهناك ارتياح داخل النادي الأهلي بالقرار.

وتابع أمير هشام: “دور محمد رمضان سيكون الإشراف على تعاقدات اللاعبين، ومسؤول عن عقود اللاعبين بالتنسيق مع إدارة التعاقدات، بالإضافة إلى أنه سيكون حلقة الوصل بين إدارة النادي والجهاز الفني”.

واختتم: “محمد رمضان سيحق له التدخل في كل كبيرة وصغيرة بفريق الكرة إداريًا، ويحق له إصدار عقوبات مالية وادارية وله الحق في حضور المحاضرات والجلوس على دكة البدلاء إذا أراد”.