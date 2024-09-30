الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

بعد توليه منصب المدير الرياضي

مهام عمل محمد رمضان داخل الأهلي

محمد رمضان
محمد رمضان

 كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90”، مهام عمل محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة خلال الفترة المقبلة.

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وأكد هشام خلال برنامجه على قناة النهار، أن محمد رمضان يمتاز بالشخصية القوية، وسيكون له أكثر من دور خلال الفترة المقبلة، وهناك ارتياح داخل النادي الأهلي بالقرار.

وتابع أمير هشام: “دور محمد رمضان سيكون الإشراف على تعاقدات اللاعبين، ومسؤول عن عقود اللاعبين بالتنسيق مع إدارة التعاقدات، بالإضافة إلى أنه سيكون حلقة الوصل بين إدارة النادي والجهاز الفني”.

واختتم: “محمد رمضان سيحق له التدخل في كل كبيرة وصغيرة بفريق الكرة إداريًا، ويحق له إصدار عقوبات مالية وادارية وله الحق في حضور المحاضرات والجلوس على دكة البدلاء إذا أراد”.

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