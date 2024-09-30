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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

جهاد جريشة: ما حدث اليوم هو عبث بالتحكيم المصري

جهاد جريشة
جهاد جريشة

علق الحكم الدولي السابق جهاد جريشة على المشادات التي نشبت أمس في اتحاد الكرة بسبب القائمة الدولية للحكام.

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وشهدت جلسة إبراهيم نور الدين مع اتحاد الكرة الاتفاق على بالحكم محمد عادل وسامي هلهل وهاني عبد الفتاح وذلك في غياب محمد فاروق رئيس لجنة الحكام.

وهدد محمد فاروق اتحاد الكرة بالاستقالة في حال إجراء تعديلات على القائمة الدولية الموقعة بأسمه.

وقال جهاد جريشة في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: ما حدث في اتحاد الكرة هو عبث بالتحكيم المصري.

وأضاف الحكم الدولي السابق، أشكر محمد فارق على رفضه تدخلات اتحاد الكرة في القائمة الدولية للحكام.

وتابع جريشة، الأحق بالدخول للقائمة الدولية بدلًا من إبراهيم نور الدين هو الحكم محمود بسيوني، ومحمد عادل لا يستحق الخروج من القائمة.

واختتم، لا بد من وضع اسم مصر في فوق أي اعتبارات.

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