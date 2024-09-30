الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

سقوط 4 شهداء وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال في غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

استمرارًا لجرائم الاحتلال المتواصلة يومًا بعد يوم ، فقد استشهد أربعة موطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على البلدة القديمة لمدينة غزة، وفقًا لما أعلنته وكالة الانباء الفلسطينية"وفا".

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وأفادت مصادر محلية، بأن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، خلال قصف لطائرات الاحتلال استهدف بناية سكنية قرب سوق الذهب بالبلدة القديمة لمدينة غزة.

وكانت مصادر طبية أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,615، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي. وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 96,359 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

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