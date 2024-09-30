الإثنين 30 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

متحدث جيش الاحتلال: نعزز الدفاع للاستعداد للمراحل المقبلة من القتال

افيخاي ادرعي
افيخاي ادرعي

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "قائد القيادة الشمالية وقادة الفرق العسكرية في جلسة لتقييم الوضع والمصادقة على الخطط  ونعزز الدفاع على خط التماس ونستعد للمراحل المقبلة من القتال".

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تمهيدًا لبدء عملية برية ..إسرائيل تفرض منطقة عسكرية في الحدود مع لبنان

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إسرائيل تبلغ الولايات المتحدة استعدادها لتنفيذ عملية برية في لبنان قريبا


وبحسب “سكاي نيوز عربية”، أضاف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، إنه يجري حاليا الاستعداد "للمراحل المقبلة من القتال".
وأوضح، أجرى قائد القيادة الشمالية الميجر جنرال أوري غوردين جلسات للمصادقة على خطط الأيام المقبلة في القيادة الشمالية مع كل من قائد الفرقة 36 وقائد الفرقة 98 وقائد الفرقة 91".
وذكر، في إطار رفع الجاهزية للقتال، أجرت قوات الجيش من اللواء 188 تدريبات بالقرب من الحدود الشمالية وفي مقرات ،
"كما أجريت تدريبات لدوائر حماية البلدات وذلك لتوفير استجابة لسيناريوهات متنوعة".

ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير عديدة أن عملية إسرائيلية برية وشيكة قد تحدث في لبنان.

وكشف مسؤول أميركي، الإثنين، أن الولايات المتحدة تعتقد أن إسرائيل قد تشن قريبا توغلا بريا محدودا جنوبي لبنان.
ذكر مسؤول أميركي لـ"سي.بي.إس" أن العملية الإسرائيلية في لبنان قد تبدأ خلال ساعات.

كما أبرزت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر أن التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان قد يأتي في أقرب وقت هذا الأسبوع.

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