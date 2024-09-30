كتائب القسام تعلن تفجير حقل ألغام معد مسبقًا ومقتل جنود من الاحتلال

كشفت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس عن تفجير حقل ألغام معد مسبقا ما أدى لمقتل جنود إسرائيليين، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



وقالت، "تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام معد مسبقا في قوة صهيونية هندسية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع".

كما أعلنت كتائب القسام استهداف ناقلتي جند إسرائيليتين واستهداف دبابة وجرافتين عسكريتين في خان يونس.

وقالت القسام في بيان إنه "خلال كمين مركب، تمكن مجاهدو القسام من تدمير ناقلتي جند صهيونيتين واستهداف دبابة ميركفاه وجرافتين عسكريتين من نوع D9 بالعبوات وقذائف الياسين 105 وأوقعوا طواقم الآليات الصهيونية بين قتيل وجريح في منطقة الفخاري شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإجلاء".