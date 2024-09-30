وسائل إعلام لبنانية: إخلاء بعض المراكز الحدودية تمهيدًا للهجوم البري الإسرائيلي

ذكرت وسائل إعلام لبنانية ودولية، مساء اليوم الاثنين، بأنه طُلب من الجيش اللبناني إخلاء بعض المراكز الحدودية تمهيدا للهجوم البري الاسرائيلي المرتقب، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



وقالت محطة تلفزيون "الجديد" وصحيفة "النهار" إن الجيش اللبناني تلقى الطلب عبر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وأشارت إلى أن الإخلاء جرى منذ ساعات المساء الأولى.

وأفادت مصادر لصحيفة "النهار" بأن الجيش اللبناني غادر مركزه في أبو شنان قرب قطمون بمنطقة رميش ليقوم بإعادة تمركز قواته في عدة مناطق حدودية أخرى.

وصرح مصدر أمني لبناني لوكالة "رويترز" بأن القوات اللبنانية انسحبت لمسافة 5 كيلومترات على الأقل شمال حدودها الجنوبية مع إسرائيل.

وأكد سكان محليون ومصدر أمني لـ"رويترز" أنهم شاهدوا انسحاب الجيش اللبناني من عدة مواقع على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد قال الاثنين خلال اجتماع لرؤساء المجالس المحلية في شمال إسرائيل، إن المرحلة التالية من الحرب على طول الحدود الجنوبية للبنان ستبدأ قريبا.

وصرح بأن المرحلة التالية ستساهم في تحقيق هدف الحرب المتمثل في إعادة السكان الذين تم إجلاؤهم من المنطقة إلى منازلهم.

وذكرت صحيفتان أمريكيتان أن قوات خاصة ربما نفذت بالفعل عمليات توغل داخل مساحات محدودة، فيما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين قولهما إن القوات الخاصة الإسرائيلية نفذت عمليات تسلل داخل الأراضي اللبنانية في الأيام الأخيرة.